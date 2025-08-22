Baleset
2 órája
Ismét baleset történt Celldömölkön: két autó ütközött a forgalmas kereszteződésben
A beavatkozás idejére lezárták az érintett kereszteződést.
Forrás: MW/archív
Fotó: Czinege Melinda
Két gépkocsi ütközött össze Celldömölkön, az Arany János utca és a Koptik Odó utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, saját erejükből ki tudtak szállni. A celldömölki önkormányzati tűzoltók áramtalanították mindkét kocsit. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - számolt be róla a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre