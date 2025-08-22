augusztus 22., péntek

Baleset

2 órája

Ismét baleset történt Celldömölkön: két autó ütközött a forgalmas kereszteződésben

A beavatkozás idejére lezárták az érintett kereszteződést.

Forrás: MW/archív

Fotó: Czinege Melinda

Két gépkocsi ütközött össze Celldömölkön, az Arany János utca és a Koptik Odó utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, saját erejükből ki tudtak szállni. A celldömölki önkormányzati tűzoltók áramtalanították mindkét kocsit. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - számolt be róla a Katasztrófavédelem.

