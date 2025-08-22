Baleset
52 perce
Kamion alá szorult egy elütött biciklis Celldömölkön, mentőhelikopter is érkezett - helyszíni fotók, videó
Forrás: Horváth Istvánné
Pénteken délelőtt az elsődleges információink szerint egy kamion ütött el egy biciklist Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos térnél. Úgy tudjuk, hogy az elütött biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikoptert is riasztani kellett hozzá.
Az elsődleges információk szerint a kamion jobbra kanyarodott, amikor a biciklis elé került, a kamion vezetője pedig nem vette észre a biciklist és elütötte. A biciklis a kamion első kereke alá szorult. A helyszínen vannak mentők, a rendőrök és a tűzoltók is. A mentőhelikopter is leszállt már a téren.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre