Baleset
3 órája
Lesodródott az útról és felborult egy autó Csákánydoroszló és Ivánc között
Forrás: MW/archív
Fotó: Czinege Melinda
Lesodródott az útról egy személyautó a Csákánydoroszlót és Iváncot összekötő, 7451-es út 30-as kilométerszelvényénél. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre