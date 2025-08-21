augusztus 21., csütörtök

Lesodródott az útról és felborult egy autó Csákánydoroszló és Ivánc között

Lesodródott az útról egy személyautó a Csákánydoroszlót és Iváncot összekötő, 7451-es út 30-as kilométerszelvényénél. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

