Baleset

1 órája

Összeütközött három autó és egy motorkerékpár - mentőhelikoptert is riasztottak

Veszprém és Szentkirályszabadja között akadályozza a forgalmat a baleset.

Vaol.hu
Összeütközött három autó és egy motorkerékpár - mentőhelikoptert is riasztottak

Forrás: MW/archív

Fotó: Ladóczki Balázs

Összeütközött három személygépkocsi és egy motorkerékpár a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél. A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
