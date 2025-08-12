Baleset
1 órája
Összeütközött három autó és egy motorkerékpár - mentőhelikoptert is riasztottak
Veszprém és Szentkirályszabadja között akadályozza a forgalmat a baleset.
Forrás: MW/archív
Fotó: Ladóczki Balázs
Összeütközött három személygépkocsi és egy motorkerékpár a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél. A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
