Baleset

2 órája

Két autó karambolozott Kőszegen, az egyik felborult az ütközéstől - fotók

Címkék#baleset#karambol#Kőszeg

Vaol.hu
Forrás: Facebook/Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság

A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatott szombat délelőtt, hogy közúti baleset történt Kőszegen, a Szabóhegyi úton. Mint írják, egy VW és egy Suzuki karambolozott, az utóbbi az ütközéstől fejtetőn állt meg. Mindkét gépjárműben csak a sofőrök utaztak, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt kiszálltak, a mentők vizsgálják őket. Hozzáteszik: jelenleg teljes útzár van az érintett szakaszon a helyszínelés idejére! Kerülni a Dr. Ambró Gyula fele lehet.

 

 

