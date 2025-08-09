Két autó karambolozott Kőszegen, az egyik felborult az ütközéstől - fotók

A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatott szombat délelőtt, hogy közúti baleset történt Kőszegen, a Szabóhegyi úton. Mint írják, egy VW és egy Suzuki karambolozott, az utóbbi az ütközéstől fejtetőn állt meg. Mindkét gépjárműben csak a sofőrök utaztak, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt kiszálltak, a mentők vizsgálják őket. Hozzáteszik: jelenleg teljes útzár van az érintett szakaszon a helyszínelés idejére! Kerülni a Dr. Ambró Gyula fele lehet.