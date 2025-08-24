Megsérült egy motoros Szombathelyen, miután autóval ütközött - fotók

Vasárnap délután egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Bem József utcában a Rohonci út felé, a sofőr megállt a stop táblánál, majd elindult és elkezdett balra kanyarodni a Rohonci útra. A személyautó vezetője nem vette észre, hogy ugyanekkor egy Kawasaki motor érkezik neki balról a belváros irányából a védett úton és elé kanyarodott. A motoros már nem tudta elkerülni a balesetet, a Toyota oldalának ütközött és leesett a motorról.

A motoros a balesetben megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. Szemtanúk elmondása szerint a személyautó vezetője nem ismerte el a felelősségét a baleset okozásáért. A rendőrök vizsgálják a pontos körülményeket.

