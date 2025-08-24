augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Megsérült egy motoros Szombathelyen, miután autóval ütközött - fotók

Címkék#Szombathely#baleset#belváros

Horváth Balázs
Megsérült egy motoros Szombathelyen, miután autóval ütközött - fotók

Forrás: Horváth Balázs

Vasárnap délután egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Bem József utcában a Rohonci út felé, a sofőr megállt a stop táblánál, majd elindult és elkezdett balra kanyarodni a Rohonci útra. A személyautó vezetője nem vette észre, hogy ugyanekkor egy Kawasaki motor érkezik neki balról a belváros irányából a védett úton és elé kanyarodott. A motoros már nem tudta elkerülni a balesetet, a Toyota oldalának ütközött és leesett a motorról. 

Forrás: Horváth Balázs

A motoros a balesetben megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. Szemtanúk elmondása szerint a személyautó vezetője nem ismerte el a felelősségét a baleset okozásáért. A rendőrök vizsgálják a pontos körülményeket.

Forrás: Horváth Balázs
Forrás: Horváth Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu