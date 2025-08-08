Karambol
2 órája
Baleset miatt jó nagy torlódás van Szombathelyen - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Pénteken a déli órákban koccanásos baleset történt Szombathelyen a Zanati úton, a belváros felé vezető oldalon. A baleset miatt a vasúti felüljáró előtt a külső forgalmi sávot le kellett zárni, emiatt torlódás alakult ki a környéken. Jelenleg tart a rendőrségi helyszínelés, vezessenek óvatosan!
