Fotók: két gyermek is kórházba került a répcevisi baleset helyszínéről

Ahogy arról korábban a Katasztrófavédelem alapján írtunk, baleset történt, két autó ütközött a Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyei határon fekvő Répcevisen. Az egyik jármű egy kerítésnek is nekiütközött. A vármegyehatár közelsége miatt vasi tűzoltók is részt vettek a mentésben, a Csepregi Önkormányzati Tűzoltók közösségi oldalukon számoltak be az esetről.

Baleset Répcevisen

Forrás: Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság, Répcevis Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Mint írják, Répcevisen egy Dacia Dokker és egy Audi A4 típusú személygépkocsi ütközött szombaton az esti órákban. Az ütközés következtében az Audi egy főút melletti beton kerítésbe csapódott. A két járműben a Katasztrófavédelem közleménye szerint összesen heten utaztak, 2 kiskorú gyermeket és egy felnőttet könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. A kiérkező egységek a járműveket áramtalanították, teljes útzár mellett, majd félpályán forgalmat irányítottak, a rendőrségi helyszínelés befejeztével megszüntették a forgalmi akadályokat. A helyszínre a csepregi tűzoltók mellett Vasból még a peresznyei és horvátzsidányi önkéntesek vonultak. A Győr-Moson-Sopron vármegyéből részt vettek a mentésben a helyi önkéntesek, valamint a zsirai önkéntesek.