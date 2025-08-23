augusztus 23., szombat

Bence névnap

Baleset

1 órája

Két autó ütközött a vármegyehatáron, az egyik egy kerítést is kidöntött

Egymásba rohant két személykocsi Répcevisen, a Devich utcában. Az egyik autó egy családi ház kerítését is kidöntötte. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A helyszínre elsőként a helyi és a peresznyei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, majd a csepregi önkormányzati egység is megérkezett. A tűzoltók áramtalanítottak - írja a Katasztrófavédelem.

