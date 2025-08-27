Karambol
1 órája
Mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak egy balesethez Sorokpolányba - helyszíni fotók
A vétlen járműben két gyerek is utazott.
Fotó: Horváth Balázs
Szerdán délelőtt közlekedési baleset történt Sorokpolányban. Egy Renault Thalia személyautó lassított forgalmi okok miatt a településen belül, a mögötte érkező másik Renault Thalia vezetője pedig későn vette ezt észre. A hátsó autó fékezett, de már nem tudott megállni és az elöl lévő autónak ütközött.
Mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak egy balesethez SorokpolánybaFotók: Horváth Balázs
A vétlen járműben két gyerek is utazott, de szerencsére sem ők, sem a többi utas nem sérült meg. A helyszínre a mentők, rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek, a mentés ideje alatt félpályán haladt a forgalom az érintett útszakaszon.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
2 órája
Óriási torlódás a 86-os út vasi szakaszán, ha teheti, kerülje ki! - fotók
Ezt ne hagyja ki!Baleset
16 órája
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre