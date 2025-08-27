augusztus 27., szerda

Karambol

1 órája

Mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak egy balesethez Sorokpolányba - helyszíni fotók

Címkék#Sorokpolány#baleset#karambol

A vétlen járműben két gyerek is utazott.

Horváth Balázs
Mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak egy balesethez Sorokpolányba - helyszíni fotók

Fotó: Horváth Balázs

Szerdán délelőtt közlekedési baleset történt Sorokpolányban. Egy Renault Thalia személyautó lassított forgalmi okok miatt a településen belül, a mögötte érkező másik Renault Thalia vezetője pedig későn vette ezt észre. A hátsó autó fékezett, de már nem tudott megállni és az elöl lévő autónak ütközött.

Mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak egy balesethez Sorokpolányba

Fotók: Horváth Balázs

A vétlen járműben két gyerek is utazott, de szerencsére sem ők, sem a többi utas nem sérült meg. A helyszínre a mentők, rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek, a mentés ideje alatt félpályán haladt a forgalom az érintett útszakaszon.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
