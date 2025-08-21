Baleset
Hatalmas tömegkatasztrófa: két halott és rengetegen megsérültek az autóbalesetben
Karambol volt a Kiakadtak a 471-esen, Nyírmihálydinál. A balesetben tizenketten megsérültek és ketten életüket vesztették.
A szon.hu arról számolt be, hogy baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött, utóbbi árokba sodródott. Információik szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet is.
Hatalmas baleset történt
A kisbuszban nyolc ember utazott. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
