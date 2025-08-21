augusztus 21., csütörtök

Hatalmas tömegkatasztrófa: két halott és rengetegen megsérültek az autóbalesetben

Címkék#mentőhelikopter#baleset#sérült

Karambol volt a 471-esen, Nyírmihálydinál. A balesetben tizenketten megsérültek és ketten életüket vesztették.

Vaol.hu

A szon.hu arról számolt be, hogy baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött, utóbbi árokba sodródott. Információik szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet is.

Baleset történt.
Baleset történt.
Forrás:  Shutterstock

Hatalmas baleset történt

A kisbuszban nyolc ember utazott. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Vas megyében legutóbb egy autó sodródott le az útról Csákánydoroszló és Ivánc között. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.

 

