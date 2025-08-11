Baleset
2 órája
Óriási torlódás van Szombathelyen egy baleset miatt - helyszíni fotók
Fotó: Horváth Balázs
Hétfőn délután kisebb baleset történt Szombathelyen a Zanati úton, a vasúti felüljáró közelében. Egy szerb rendszámú Mercedes kisteherautó és egy magyar rendszámú Chevrolet személyautó ütközött. A baleset miatt óriási a torlódás a belváros felé vezető oldalon, a sor körülbelül egy kilométeres, így aki teheti, válasszon másik útvonalat.
