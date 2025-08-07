Ütközés
2 órája
Baleset történt Szombathelyen, óvatosan a környéken! - fotó
Fotó: Horváth Balázs
Csütörtökön délelőtt kisebb baleset történt Szombathelyen a Rumi úton, a belváros felé vezető oldalon. A rendőrség már a helyszínen van. A helyszínelés végéig vezessenek óvatosan a környéken!
