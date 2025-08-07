augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulók
Ütközés

2 órája

Baleset történt Szombathelyen, óvatosan a környéken! - fotó

Címkék#szombathely#baleset#rendőrség

Vaol.hu
Baleset történt Szombathelyen, óvatosan a környéken! - fotó

Fotó: Horváth Balázs

Csütörtökön délelőtt kisebb baleset történt Szombathelyen a Rumi úton, a belváros felé vezető oldalon. A rendőrség már a helyszínen van. A helyszínelés végéig vezessenek óvatosan a környéken!

 

 

