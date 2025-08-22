Villanyoszlopot döntött és egy kisteherautónak is nekiütközött egy autó Uraiújfaluban - fotók

Villanyoszlopnak hajtott és felborult egy személyautó Uraiújfaluban, a Kossuth Lajos utcában csütörtökön. A baleset következtében egy kisteherautónak is nekiütközött, végül egy kerítés állította meg. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a répcelaki önkormányzati és a Nick Község önkéntes tűzoltói, valamint az Uraiújfalui Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai vonultak. Az egyésgek áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt a mentés idejére teljes szélességében lezárták. A balesetről a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság, a Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az Uraiújfalui Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület közösségi oldalán osztottak meg tájékoztatást és fotókat.