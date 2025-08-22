Baleset
1 órája
Villanyoszlopot döntött és egy kisteherautónak is nekiütközött egy autó Uraiújfaluban - fotók
Forrás: Facebook/Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Villanyoszlopnak hajtott és felborult egy személyautó Uraiújfaluban, a Kossuth Lajos utcában csütörtökön. A baleset következtében egy kisteherautónak is nekiütközött, végül egy kerítés állította meg. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a répcelaki önkormányzati és a Nick Község önkéntes tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt a mentés idejére teljes szélességében lezárták. A balesetről a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság és a Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán osztottak meg tájékoztatást és fotókat.
Baleset UraiújfalubanFotók: Facebook/Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre