augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Bevetésre siető tűzoltóautó borult fel, egy ember megsérült

Címkék#tűzoltóautó#baleset#tűzoltó

Egy ember megsérült a balesetben.

Vaol.hu

Balesetet szenvedett egy tűzoltóautó Riegersburgnál a napokban - írta meg az ORF.

Balesetet szenvedett egy tűzoltóautó Riegersburgnál
Balesetet szenvedett egy tűzoltóautó Riegersburgnál
Forrás: ORF

Balesetet szenvedett egy tűzoltóautó

Úgy tudni a tűzoltóautó épp bevetésre tartott, amikor a sofőr eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról, és bár először még visszatudta kormányozni az útra, elvesztette felette az irányítást és felborult. A baleset során egy ember megsérült, őt a feldbachi kórházba szállították A B66-os főutat a mentés idejére teljesen lezárták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu