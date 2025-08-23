Bevetésre siető tűzoltóautó borult fel, egy ember megsérült

Balesetet szenvedett egy tűzoltóautó Riegersburgnál a napokban - írta meg az ORF.

Forrás: ORF

Úgy tudni a tűzoltóautó épp bevetésre tartott, amikor a sofőr eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról, és bár először még visszatudta kormányozni az útra, elvesztette felette az irányítást és felborult. A baleset során egy ember megsérült, őt a feldbachi kórházba szállították A B66-os főutat a mentés idejére teljesen lezárták.