Vádemelés
2 órája
Súlyos sérüléseket okozott feleségének az agresszív vasi férfi
Illusztráció!
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 februárjában, az otthonukban ittas állapotban - szóváltást követően - bántalmazta a feleségét, közepes erőt meghaladó erővel meglökte, amitől a sértett térdre esett, és súlyos sérülést szenvedett.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
