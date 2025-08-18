augusztus 18., hétfő

Vádemelés

Súlyos sérüléseket okozott feleségének az agresszív vasi férfi

Illusztráció!

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 februárjában, az otthonukban ittas állapotban - szóváltást követően - bántalmazta a feleségét, közepes erőt meghaladó erővel meglökte, amitől a sértett térdre esett, és súlyos sérülést szenvedett.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

