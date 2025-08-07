augusztus 7., csütörtök

Elfogták azt a veszprémi tinit, aki videóban bántalmazta súlyosan barátnőjét

Vaol.hu
Forrás: Tények

Portálunkon is írtunk róla: felkavaró videó került fel az internetre még a nyár elején. A felvételek látható, hogy egy fiatal lány ököllel üt egy másik lányt, üvöltözött, a haját tépte, az sem érdekelte, hogy a bántalmazott lány sír a fájdalomtól - számolt be róla a Tények. Mint kiderült, az egész jelenetet a bántalmazó lány édesapja rögzítette, rajta kívül még két férfi nézte a kínzást.

Orrvérzésig verte a bántalmazott lányt.
Forrás: police.hu

Orrvérzésig verte a bántalmazott lányt

A veol.hu arról ír, a Veszprémi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot bocsátott ki a 17 éves balatonalmádi lánnyal szemben. A rendőrök 2025. augusztus 5-én késő délután a veszprémi vasútállomáson fogták el.

További részletek a veol.hu-n olvashatók.

 

