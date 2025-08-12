augusztus 12., kedd

Rendőri intézkedés

1 órája

Bedrogozva vezetett egy férfi, Sárváron bukott le csúnyán

Sárváron fogták el a sofőrt, majd őrizetbe vették, eljárás indult ellene.

Forrás: police.hu

Az egyenruhások egy személyautóval közlekedő férfit állítottak meg augusztus 6-án délelőtt Sárvár belterületén. Az igazoltatás során felmerült a gyanú, hogy a járművezető kábítószert fogyasztott, ezért előállították a Sárvári Rendőrkapitányságra, ahol a drogteszt pozitív lett. A gépkocsiból droggyanús anyag is előkerült - írja hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi bűnügyi felügyelet alatt áll, melynek szabályait megszegte.

A 44 éves soproni sofőrrel szemben járművezetés bódult állapotban vétsége, valamint kábítószer birtoklása vétség miatt indult eljárás.

A DELTA Program keretében a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás visszaszorítására.

 

 

