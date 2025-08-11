Bombafenyegetés Ausztriában: egy szupermarket volt a célpont

Az orf.at beszámolójából kiderül, hogy egy bombafenyegető vasárnap felhívta a bécsi rendőrséget, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbant egy szupermarketet a floridsdorfi Franz-Jonas-Platzon. Azonban elkövetett egy nem kis hibát, ugyanis telefonálásakor bemutatkozott, a név alapján pedig gyorsan megtalálták az osztrák rendőrök, majd letartóztatták. Az egyenruhások egyébként nem találtak semmi gyanúsat vagy robbanóanyagot az illetőnél. A 36 éves osztrák állampolgár a kihallgatás során beismerte, hogy ő fenyegetett robbantással. Mint írják, indítékával kapcsolatban széles és erőteljes bécsi akcentussal azt mondta, hogy a szóban forgó szupermarketlánc bosszantotta. Az ügyészség utasítására óvadék ellenében szabadlábra helyezték.