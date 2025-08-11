augusztus 11., hétfő

Vádemelés

1 órája

Borosüveg, káromkodás, kiszúrt kerekek – így tombolt egy férfi a focimeccs után

Címkék#Vas Vármegyei Főügyészség#Sárvári Járási Ügyészség#borosüveg#focimeccs#riadalom#vádlott

A Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 novemberében egy labdarúgó-mérkőzésen és azt követően is szidalmazta a helyi csapat edzőjét, akinek az autójára egy borosüveget dobott, rövid idővel később pedig kiszúrta az autó négy gumiját, amivel 43.000 Ft kárt okozott.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

 A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.

 

