Borosüveg, káromkodás, kiszúrt kerekek – így tombolt egy férfi a focimeccs után

A Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 novemberében egy labdarúgó-mérkőzésen és azt követően is szidalmazta a helyi csapat edzőjét, akinek az autójára egy borosüveget dobott, rövid idővel később pedig kiszúrta az autó négy gumiját, amivel 43.000 Ft kárt okozott.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.