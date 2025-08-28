augusztus 28., csütörtök

38 perce

Bozótos és nádas égett Rigácsnál - fotók

Címkék#katasztrófavédelem#sárvári#Rigács

Vaol.hu

Öt hektáron égett tegnap délután a bozótos és további egy hektáron a nádas Rigács közelében. A sárvári, az ajkai hivatásos, a sümegi önkormányzati és önkéntes tűzoltók több vízsugárral, köztük puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal először körbehatárolták majd eloltották a lángokat. A tűz egy villamos vezetéket és egy munkagépet is érintett, így a tűzoltók a helyszínre kérték az áramszolgáltató szakembereit - közölte a katasztrófavédelem.

Bozótos és nádas égett

Fotók: Kerekes István tű. törzsőrmester/Sárvár HTP

 

