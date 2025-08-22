Baleset
2 órája
Újabb baleset Celldömölkön, most két autó ütközött - fotók
Forrás: Horváth Balázs
Még be sem fejezték a helyszínelők az előző baleset helyszínelését Celldömölkön, újabb karambolhoz riasztották, a mentőket, rendőröket és a tűzoltókat.
Pénteken a déli órákban egy Peugeot személyautó haladt Celldömölkön a Koptik Odó utcában, amikor az Arany János utca kereszteződésében a sofőr nem adta meg az elsőbbséget a védett úton érkező Volkswagen személyautónak. A két jármű összeütközött.
A balesetben a vétlen Volkswagen vezetője könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították.
