Újabb baleset Celldömölkön, most két autó ütközött - fotók

Még be sem fejezték a helyszínelők az előző baleset helyszínelését Celldömölkön, újabb karambolhoz riasztották, a mentőket, rendőröket és a tűzoltókat.

Pénteken a déli órákban egy Peugeot személyautó haladt Celldömölkön a Koptik Odó utcában, amikor az Arany János utca kereszteződésében a sofőr nem adta meg az elsőbbséget a védett úton érkező Volkswagen személyautónak. A két jármű összeütközött.

A balesetben a vétlen Volkswagen vezetője könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították.