Legyen óvatos! - A Szombathelyi Törvényszék nemzetközi elfogatóparanccsal keresi ezt a férfit

Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Szombathelyi Törvényszék büntetés végrehajtási bírója az 51 éves budapesti férfi ellen. A police.hu oldalon elérhető körözési adatlap szerint Kelemen Tibornak csalás bűntette miatt kellene felelnie, ám úgy tűnik, tartózkodási helye egyelőre ismeretlen. S miután nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, nem kizárt az sem, hogy külföldre szökött, ott bújkál. 

Kelemen Tibort csalás miatt körözik 
Fotó: Police.hu

Csalás miatt adták ki a nemzetközi elfogatóparancsot

A férfi Budapesten született, s a rendőrségi felhívásból az is kiolvasható: a Budapesti III. kerületi Rendőrkapitányság a körözést folytató szerv. A körözést tavaly májusban, illetve 2019 májusában is kiadták ellene. Ha bármit tud a képen látható férfiról, bejelentést tehet a 06-94-312-184-es telefonszámon. 

