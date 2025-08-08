Csalók újabb durva trükkje terjed Vasban - erre figyelmeztetnek a rendőrök

A rendőrök nem győzik elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy soha ne adja meg sem személyes, sem bankkártyaadatait SMS-ben, vagy e-mailben kapott kérésre. Az adathalász csalók számos módon próbálnak meg személyes és bankkártyaadatokat megszerezni. A vármegyei bűnmegelőzési szakemberek kiberpontokon, kitelepüléseken és előadásokon hívják fel a lakosság figyelmét az online csalás veszélyeire - tájékoztat a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ezúttal az MVM nevével élnek vissza a csalók

Forrás: Police.hu

Csalók újabb trükkje

Újabb trükkel kezdtek el garázdálkodni csalók Vas vármegyében, ezúttal az MVM nevével kezdtek visszaélni, óvatosságra intenek a rendőrök, nehogy valaki áldozatául váljon az átveréseknek.

Mit tehetünk ilyen esetben, amikor csalókra gyanakszunk?

A hamis weboldalak általában megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, ezért legyünk nagyon óvatosak, és mindig ellenőrizzük, hogy tényleg a helyes oldalon járunk-e!

Ha e-mailt vagy sms-t kaptunk, nézzük meg a nyelvezetét! Figyeljünk fel a helyesírási hibákra, a sürgető hangnemre, a szokatlan formátumú csatolmányra (.zip stb.).

Figyeljünk arra is, hogy milyen telefonszámról érkezett az sms! Magyarország előhívószáma: +36!

Ne hagyjuk, hogy siettessenek, tájékozódjunk mielőtt bármilyen linkre kattintunk!