Figyelem!

2 órája

Csalók újabb durva trükkje terjed Vasban - erre figyelmeztetnek a rendőrök

Címkék#rendőrség#csaló#csalás

A csalárd adatszerzés megvalósulhat e-mailben és sms-ben is. Óvatosságra figyelmeztet a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Vaol.hu

A rendőrök nem győzik elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy soha ne adja meg sem személyes, sem bankkártyaadatait SMS-ben, vagy e-mailben kapott kérésre. Az adathalász csalók számos módon próbálnak meg személyes és bankkártyaadatokat megszerezni. A vármegyei bűnmegelőzési szakemberek kiberpontokon, kitelepüléseken és előadásokon hívják fel a lakosság figyelmét az online csalás veszélyeire - tájékoztat a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

Ezúttal az MVM nevével élnek vissza a csalók
Ezúttal az MVM nevével élnek vissza a csalók
Forrás: Police.hu

Csalók újabb trükkje

Újabb trükkel kezdtek el garázdálkodni csalók Vas vármegyében, ezúttal az MVM nevével kezdtek visszaélni, óvatosságra intenek a rendőrök, nehogy valaki áldozatául váljon az átveréseknek. 

Mit tehetünk ilyen esetben, amikor csalókra gyanakszunk?

  • A hamis weboldalak általában megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, ezért legyünk nagyon óvatosak, és mindig ellenőrizzük, hogy tényleg a helyes oldalon járunk-e!
  • Ha e-mailt vagy sms-t kaptunk, nézzük meg a nyelvezetét! Figyeljünk fel a helyesírási hibákra, a sürgető hangnemre, a szokatlan formátumú csatolmányra (.zip stb.).
  • Figyeljünk arra is, hogy milyen telefonszámról érkezett az sms! Magyarország előhívószáma: +36!
  • Ne hagyjuk, hogy siettessenek, tájékozódjunk mielőtt bármilyen linkre kattintunk!

Mint írják, a módszerek folyamatosan finomodnak, így már egyáltalán nem biztos, hogy feltűnő helyesírási, vagy nyelvhelyességi hibákkal találkozunk. Az is lehet, hogy az e-mail-cím teljesen valósnak tűnik, hiszen nem feltétlenül tudjuk, hogy a szolgáltató milyen hivatalos e-mail-címet használ. Inkább legyünk óvatosak!

 

 

