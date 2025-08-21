Döbbenetes részletek a nagydorogi tragédiáról: saját anyja vitte a halálba a csecsemőt?

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a rendőrség megtalálta az augusztus 20-án eltűnt, mindössze két hetes csecsemőt. A közösségi médiában terjedő hírek szerint az eltűnt csecsemő Nagydorog közelében került elő, de már nem tudtak segíteni rajta. A kemma.hu információi szerint a gyermekre egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség felvilágosítást ígért az ügyben, de a pletykákat nem erősítették meg és nem is cáfolták.

Rejtélyes csecsemőgyilkosság-Illusztráció!

Fotó: Gazdag Mihály / Forrás: MW/archív

Csecsemőgyilkosság történhetett

A teol.hu azt írja az estről, hogy az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az eltűnésből így lett nagydorogi gyerekgyilkosság. A portál a kisfiú édesapját és nagymamáját is megkérdezte az esetről. Ők azt állították, hogy az édesanyát valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. Gyanújuk szerint a nő korábbi párjának köze lehet a tragédiához.

A csecsemő szülei

Az említett férfi elmondta, hogy jártak nála a rendőrök az eltűnés napján és házkutatást tartottak, őt magát kihallgatták, majd távoztak. A gyanúsítást határozottan visszautasította.

A portál információi szerint az édesanyát jelenleg pszichiátrián kezelik. Testén több sérülést is találtak, amelyeket a család a támadás bizonyítékaként értékel.

További információkat a nyomozásról, illetve a falubeli eseményekről a teol.hu oldalán olvashat.