Döbbenet a parkolóban! Csecsemőt és kisgyermeket zártak a forró autóba

Döbbenet a parkolóban - Több mentőegység is a helyszínre indult. A felsőőri tűzoltók a közösségi oldalukon arról adtak hírt, hogy már a tűzoltóság riasztása előtt már egy ideje az autóban lehettek, a gyerekek egyértelműen kimerültség jeleit mutatták. A mentésirányítás azonnal a gépjármű feltörése mellett döntött: kiütötték az egyik ablakot.

Döbbenet a parkolóban! A tűzoltók törték fel az autót

Forrás: Tűzoltóság Felsőőr

Döbbenet a parkolóban - A további részletek

A gyerekek így gyorsabban kiszabadultak. Mindkettőjüket átadták a mentőknek, akik őket a felsőőri klinikára szállítottak.