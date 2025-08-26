augusztus 26., kedd

2 órája

Döbbenet a parkolóban! Csecsemőt és kisgyermeket zártak a forró autóba

Címkék#felsőőri#Burgenlad#gépjármű#klinika#ablak

Kedden nem sokkal fél kettő előtt riasztották a felsőőri (Oberwart) városi tűzoltóságot mentésre riasztották Grazerstasse-re. Eddig ismeretlen okból a parkolóban egy csecsemőt és egy kisgyermeket zártak be egy járműbe.

Vaol.hu

Döbbenet a parkolóban - Több mentőegység is a helyszínre indult. A felsőőri tűzoltók a közösségi oldalukon arról adtak hírt, hogy már a tűzoltóság riasztása előtt már egy ideje az autóban lehettek, a gyerekek egyértelműen kimerültség jeleit mutatták. A mentésirányítás azonnal a gépjármű feltörése mellett döntött: kiütötték az egyik ablakot. 

Döbbenet a parkolóban!
Döbbenet a parkolóban! A tűzoltók törték fel az autót
Forrás: Tűzoltóság Felsőőr

Döbbenet a parkolóban - A további részletek

A gyerekek így gyorsabban kiszabadultak. Mindkettőjüket átadták a mentőknek, akik őket a felsőőri klinikára szállítottak.

 

