2 órája
Döbbenet a parkolóban! Csecsemőt és kisgyermeket zártak a forró autóba
Kedden nem sokkal fél kettő előtt riasztották a felsőőri (Oberwart) városi tűzoltóságot mentésre riasztották Grazerstasse-re. Eddig ismeretlen okból a parkolóban egy csecsemőt és egy kisgyermeket zártak be egy járműbe.
Döbbenet a parkolóban - Több mentőegység is a helyszínre indult. A felsőőri tűzoltók a közösségi oldalukon arról adtak hírt, hogy már a tűzoltóság riasztása előtt már egy ideje az autóban lehettek, a gyerekek egyértelműen kimerültség jeleit mutatták. A mentésirányítás azonnal a gépjármű feltörése mellett döntött: kiütötték az egyik ablakot.
Döbbenet a parkolóban - A további részletek
A gyerekek így gyorsabban kiszabadultak. Mindkettőjüket átadták a mentőknek, akik őket a felsőőri klinikára szállítottak.