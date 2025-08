Drámai életmentés a Balatonnál: fesztiválon lett rosszul egy férfi

Drámai életmentés volt a múlt héten egy zenei rendezvényen a Balatonnál - derült ki az Országos Mentőszolgálat posztjából.

Mint írják, egy zenei rendezvény nézőterén lett rosszul és esett össze egy 60 év körüli férfi a Balatonnál. Sokan rohantak azonnal a beteg segítségére és mentőt is hívtak hozzá. Időközben a helyszínre érkezett a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat is. A férfi már nem lélegezett, ezért rögtön megkezdték az újraélesztését. A helyszínre közben elindult a legközelebbi mentőkocsi és a vízimentők esetkocsija is.

A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami a gyorsan megkezdett elsősegélynyújtás és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően siekrre vezetett és a beteg keringése visszatért. Az emelt szintű helyszíni ellátást követően a férfit végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.