Életmentés

3 órája

Dráma: kertjében esett össze a férfi, családtagjai küzdöttek az életéért

Családja küzdött a férfi életéért.

Vaol.hu

Drámai életmentésről számolt be a kemma.hu az Országos Mentőszolgálat közlése alapján.

Drámai életmentés: családtagjai küzdöttek a férfi életéért

Mint írják, otthona kertjében esett össze egy középkorú férfi Komárom-Esztergom vármegyében. Úgy tudni, családjával töltötte az estét a kertben, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett, családtagjai kezdték meg az újraélesztését. A család azonnal mentőt hívott, és a mentésirányító instrukcióival megkezdték a férfi újraélesztését. Időközben elindult a helyszínre a legközelebb tartózkodó esetkocsi is. A család tagjai fáradságot nem ismerve, egymást váltva küzdöttek szerettük életéért.

Az életmentés további részletei a kemma.hu cikkében olvashatók!

 

