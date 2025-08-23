Életmentés
Dráma: kertjében esett össze a férfi, családtagjai küzdöttek az életéért
Családja küzdött a férfi életéért.
Drámai életmentésről számolt be a kemma.hu az Országos Mentőszolgálat közlése alapján.
Mint írják, otthona kertjében esett össze egy középkorú férfi Komárom-Esztergom vármegyében. Úgy tudni, családjával töltötte az estét a kertben, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett, családtagjai kezdték meg az újraélesztését. A család azonnal mentőt hívott, és a mentésirányító instrukcióival megkezdték a férfi újraélesztését. Időközben elindult a helyszínre a legközelebb tartózkodó esetkocsi is. A család tagjai fáradságot nem ismerve, egymást váltva küzdöttek szerettük életéért.
