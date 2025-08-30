Durva baleset: Kamion pótkocsija alá gyűrődött egy autó

A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kiszabadították az autó vezetőjét. A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók drótkötél és tűzoltóautó segítségével kivontatták a személyautót a pótkocsi alól. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.