Szörnyű baleset

17 perce

Durva baleset: Kamion pótkocsija alá gyűrődött egy autó

Szörnyű baleset történt.

Vaol.hu

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy furgonnak ütközött, majd egy kamion pótkocsija alá szorult egy személyautó péntek délután Gyál közelében az M5-ös autópályáról az M0-s autóútra vezető felhajtón. 

Kamion pótkocsija alá gyűrődött egy autó

Fotók: FKI

A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kiszabadították az autó vezetőjét. A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók drótkötél és tűzoltóautó segítségével kivontatták a személyautót a pótkocsi alól. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

