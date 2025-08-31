30 perce
Durva karambol történt, két mentőhelikopter is érkezett
Súlyos baleset történt Devecser és Nemeshany között, a 7324-es úton vasárnap délután: két személyautó összeütközött, az egyik gépkocsi árokba borult, a másik az úttesten maradt. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.
Ahogyan a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján korábban beszámolt a durva karambolról a veol.hu, az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez mentők és rendőrök is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak a hatóságok.
Durva karambol történt vasárnap
Összesen öt ember sérült meg a balesetben, amelyhez két mentőhelikopter is érkezett. A két súlyos sérültet mentőhelikopterek szállították el.
Egy hasonlóan durva karambol Vas egyében is történt vasárnap délelőtt Ostffyasszonyfánál.