augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

30 perce

Durva karambol történt, két mentőhelikopter is érkezett

Címkék#mentés#mentőhelikopter#karambol

Súlyos baleset történt Devecser és Nemeshany között, a 7324-es úton vasárnap délután: két személyautó összeütközött, az egyik gépkocsi árokba borult, a másik az úttesten maradt. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.

Vaol.hu

Ahogyan a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján korábban beszámolt a durva karambolról a veol.hu, az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez mentők és rendőrök is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak a hatóságok.

Durva karambol Devecser felé.
Durva karambol Devecser felé.
Forrás: Ajkamentők/Facebook

Durva karambol történt vasárnap

Összesen öt ember sérült meg a balesetben, amelyhez két mentőhelikopter is érkezett. A két súlyos sérültet mentőhelikopterek szállították el.

További információkért és a képekért kattintson a veol.hu oldalára.

Egy hasonlóan durva karambol Vas egyében is történt vasárnap délelőtt Ostffyasszonyfánál.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu