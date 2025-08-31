Durva karambol történt, két mentőhelikopter is érkezett

Ahogyan a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján korábban beszámolt a durva karambolról a veol.hu, az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez mentők és rendőrök is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak a hatóságok.

Durva karambol Devecser felé.

Forrás: Ajkamentők/Facebook

Durva karambol történt vasárnap

Összesen öt ember sérült meg a balesetben, amelyhez két mentőhelikopter is érkezett. A két súlyos sérültet mentőhelikopterek szállították el.

Egy hasonlóan durva karambol Vas egyében is történt vasárnap délelőtt Ostffyasszonyfánál.