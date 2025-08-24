Milliókat érő Egon Schiele festményt loptak el egy osztrák otthonból

A rendőrség közlése szerint több millió eurót is érhet Egon Schiele festménye, amely egy Wachau-környéki házból tűnt el.

Az ORF szerint az eset még 2024 áprilisában történhetett, feljelentést azonban csak a múlt héten tettek. A félaktot hátulnézetből ábrázoló festmény jobb sarkában szerepel a festő kézjegye, valamint az 1913-as dátum. A szakértői vélemények szerint nagy valószínűséggel egy eredeti Schiele-képről van szó, értéke 1-2 millió euróra rúghat.

- A bejelentést tett károsult szerint a tőle ellopott festmény eredet, ennek ellenőrzése még folyamatban van. A tulajdonosnak erre vonatkozóan a hitelességet igazoló dokumentumokat kell még felmutatnia - mondta Raimund Schwaigerlehner rendőrségi szóvívő a noe.orf.at-nak.

A Kronen Zeitung értesülései szerint az osztrák expresszionista festménye évekig lógott a családi ház falán. Nemrégiben egy hagyatéki eljárás során vették észre, hogy a festmény eltűnt, ezután tették meg a feljelentést.

- Azonnal megkezdtük a nyomozást. Mivel a feltételezett lopás időpontja közel egy éve lehetett, a helyszínen már nem sikerült nyomokat rögzíteni – tette hozzá Schwaigerlehner. A hatóságok több aukciósházat és műkereskedőt is értesítettek, hogy megakadályozzák a festmény esetleges értékesítését.