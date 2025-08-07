augusztus 7., csütörtök

Szabadsága alatt is cselekedett

2 órája

Drámai nyaralás: hős magyar rendőr mentett ki egy anyukát és lányát a tengerből

Címkék#életmentés#hős#Albánia#rendőr

Egy segítségre szoruló gyermeket és eszméletlen édesanyját segítette ki a vízből az Albán tengerparton a készenléti rendőrség munkatársa. Az édesanya újraélesztését is ő kezdte meg.

Vaol.hu

Életmentés a nyaraláson: egy bajba került kislány kiáltására figyelt fel egy tengerparton pihenő törzsőrmester és felesége az albániai Qerret településen. Az esetet látva azonnal reagált és a hullámzó tengerbe vetette magát, két embert kimentve a mélyülő vízből. Az anya már eszméletlen állapotban lebegett a felszínen, és nem mutatott életjeleket - írja hivatalos oldalán a rendőrség.

Életmentés a nyaraláson: nem habozott, cselekedett a magyar rendőr
Életmentés a nyaraláson: nem habozott, cselekedett a magyar rendőr
Forrás: police.hu

Drámai életmentés: partot érés után jött az újraélesztés

A megkezdett újraélesztésben a rendőr felesége is szakszerűen részt vett, majd az ellátást később egy a helyszínen tartózkodó orvos vette át, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót. Az időben érkező mentősök stabil állapotban szállították a nőt a korházba.

Az eset ismételten példája annak, hogy a rendőr szolgálata a hivatali időn túl is érvényes: lélekjelenléttel és határozott fellépéssel akár emberéletek is megmenthetők – akár egy külföldi tengerparton is. 

 

 

