augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, remegve keresi a családja

Címkék#kisfiú#szombathely#eltűnt

Már a rendőrség is bekapcsolódott a napokban eltűnt kisfiú keresésébe.

Vaol.hu

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között egy Szombathelyről a napokban eltűnt, 12 éves fiú is szerepel. Olajos József Leó hollétéről kedd óta nem tudnak semmit, már a rendőrök is bekapcsolódtak a keresésébe. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el, kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kisfiúval kapcsolatban, jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 36(94)521-169. 

eltűnt
Eltűnt Olajos József Leó
Forrás: police.hu

Eltűnt gyerekek Vasból

Néhány héttel korábban írtunk arról, hogy egyszerre négy fiatal, 15 és 17 év közötti lánynak is nyoma veszett, az ő keresésükbe is bevontk a vasi rendőröket. De nemcsak gyerekek tűnnek el, a napokban írtunk egy rejtélyes esetről, két éve egyik pillanatról a másikra tűnt el egy nyugalmazott egyetemi docens Pécsen, akit azóta sem találnak. Most volt az eltűnéséne a második évfordulója. 

Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt

Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz. 

Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni. 

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu