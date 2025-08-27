Eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, remegve keresi a családja

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között egy Szombathelyről a napokban eltűnt, 12 éves fiú is szerepel. Olajos József Leó hollétéről kedd óta nem tudnak semmit, már a rendőrök is bekapcsolódtak a keresésébe. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el, kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kisfiúval kapcsolatban, jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 36(94)521-169.

Eltűnt Olajos József Leó

Eltűnt gyerekek Vasból

Néhány héttel korábban írtunk arról, hogy egyszerre négy fiatal, 15 és 17 év közötti lánynak is nyoma veszett, az ő keresésükbe is bevontk a vasi rendőröket. De nemcsak gyerekek tűnnek el, a napokban írtunk egy rejtélyes esetről, két éve egyik pillanatról a másikra tűnt el egy nyugalmazott egyetemi docens Pécsen, akit azóta sem találnak. Most volt az eltűnéséne a második évfordulója.

Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt

Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz.

Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.