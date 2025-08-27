16 perce
Eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, remegve keresi a családja
Már a rendőrség is bekapcsolódott a napokban eltűnt kisfiú keresésébe.
A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között egy Szombathelyről a napokban eltűnt, 12 éves fiú is szerepel. Olajos József Leó hollétéről kedd óta nem tudnak semmit, már a rendőrök is bekapcsolódtak a keresésébe. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el, kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kisfiúval kapcsolatban, jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 36(94)521-169.
Eltűnt gyerekek Vasból
Néhány héttel korábban írtunk arról, hogy egyszerre négy fiatal, 15 és 17 év közötti lánynak is nyoma veszett, az ő keresésükbe is bevontk a vasi rendőröket. De nemcsak gyerekek tűnnek el, a napokban írtunk egy rejtélyes esetről, két éve egyik pillanatról a másikra tűnt el egy nyugalmazott egyetemi docens Pécsen, akit azóta sem találnak. Most volt az eltűnéséne a második évfordulója.
Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt
Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz.
Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.
A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.
Egyre nagyobb a baj! Elmaradnak a tanévnyitók a veszélyes fertőzés miatt
Rollerbaleset: életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány - videóval
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók