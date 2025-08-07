Eltűnt a kisfiú, nagy erővel keresi a rendőrség

A Győri Rendőrkapitányság 08010-157/471/2025. körözési számon eljárást folytat Szabó Márk eltűnése ügyében. A fiatal 2025. augusztus 1-jén távozott győri lakcíméről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról - írja a Győr-Moson Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán az eltűnt fiúról.

Eltűnt Szabó Márk

Fotó: VN/Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Eltűnt egy győri fiú

Szabó Márk személyleírása: kb. 167-170 cm magas, sovány testalkatú, haja rövid, szőkés, szeme színe szürke, bőre fehér, szemüveges.

Eltűnésekor viselt ruházata: szürke színű farmer anyagú rövidnadrág, fehér rövid ujjú póló, szürke hátizsák.

A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik,

hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon.

Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

