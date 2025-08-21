Megszakad a szív: kiderült hogyan halt meg a csecsemő, aki Nagydorogról tűnt el - frissítve

Ahogy arról korábban elsők között írtunk, holtan találhatták meg azt a kéthetes eltűnt csecsemőt, aki augusztus 20-án tűnt el Nagydorogon.

Holtan találhatták meg a kéthetes eltűnt csecsemőt

A nagydorogi eltűnt csecsemő egyik családtagját is utolérte a Bors. A rokon szerint holtan került elő az eltűnt csecsemő Nagydorog közelében, a szülei sokkos állapotban vannak. Az eset nagy felháborodást keltett a településen. A szülőknek a gyász mellett most a vádaskodással is meg kell birkózniuk. A Bors arról ír, az édesanya a Szekszárdi Rendőrkapitányságon tartózkodik, a rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.

A rokon a gyermek eltűnésének körülményeiről is beszámolt - részletekért kattints a Borsonline cikkére!

Közleményt adott ki a rendőrség

Eltűnés miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Az elsődleges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak - írják.