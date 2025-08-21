Most érkezett a szörnyű hír: megtalálhatták az eltűnt csecsemő holttestét Nagydorogon

Ahogy arról korábban a teol.hu cikke alapján beszámoltunk, nagy erőkkel indult keresés egy nagydorogi eltűnt csecsemő után tegnap. Mindössze 2 hetes gyermeknek augusztus 20-án veszett nyoma a Tolna vármegyei Nagydorogon.

Nagy erőkkel indult keresés egy nagydorogi eltűnt csecsemő után

Fotó: Illusztráció / Forrás: teol.hu

Eltűnt csecsemő: szörnyű hírek terjednek

A kemma.hu csütörtök reggeli cikkében arról ír, a közösségi médiában terjedő hírek szerint az eltűnt csecsemő Nagydorog közelében került elő, de már nem tudtak segíteni rajta. A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál információi szerint a gyermekre egy kukoricásban bukkantak rá. A Bors szerint a rendőrség mára ígért felvilágosítást az ügyben, a pletykákat nem erősítették meg, de nem is cáfolták. A gyermek körözési oldala időközben eltűnt a police.hu felületéről.