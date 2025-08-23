augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet

2 órája

Elrendelték a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő letartóztatását

Címkék#rendőrség#nagydorogi csecsemő#csecsemőgyilkosság

A bíróság letartóztatta azt a 25 éves nagydorogi nőt, akit gyermeke megölésével gyanúsítanak.

Vaol.hu
Elrendelték a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő letartóztatását

Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal.

Forrás: police.hu

Ahogy arról korábban elsők között írtunk, holtan találták meg azt a kéthetes eltűnt csecsemőt, akinek augusztus 20-án veszett nyoma Nagydorogon. Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal.

Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal.
Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal.
Forrás: police.hu

Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal

Az egész országot felkavarta a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye. Augusztus 20-án, egy kéthetes csecsemő eltűnése miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság. A csecsemőt a rendőrök kutatómentőkkel együtt nagy erőkkel keresték. Az eltűnt csecsemő Nagydorog határában, egy kukoricaföldön találták meg. A rendőrség tájékoztatása szerint az orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség pénteken tartott sajtótájékoztatót. A nagydorogi eltűnt csecsemő ügye felkavarta az országot, nagy érdeklődés volt a sajtótájékoztatón is. Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető arról beszél, hogy az elmúlt két napban számos szemle és kihallgatás zajlott. A 25 éves anya a gyanúsított, és tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását.

A teol.hu szombaton arról írt, a rendőrség nyilvánosságra hozott egy közel 1 perces videót, amelyen a csecsemőgyilkossággal vádolt 25 éves nő látható. Testvérportálunk arról ír, a felvételen az látható, ahogy nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktóriát az előzetes tárgyalás előtt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületébe szállítják. A felvételeken úgy tűnik, a nő egy kihallgatáson vesz részt, majd a képsorok végén a kalocsai börtönbe kísérik.

A videó a teol.hu cikkében megtekinthető.

A rendőrségi közleményben úgy fogalmaznak, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves édesanyját gyanúsították meg a nyomozók. A rendőrök őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték. Ott várja a folytatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu