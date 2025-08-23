Elrendelték a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő letartóztatását

Ahogy arról korábban elsők között írtunk, holtan találták meg azt a kéthetes eltűnt csecsemőt, akinek augusztus 20-án veszett nyoma Nagydorogon. Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal.

Az egész országot felkavarta a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye. Augusztus 20-án, egy kéthetes csecsemő eltűnése miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság. A csecsemőt a rendőrök kutatómentőkkel együtt nagy erőkkel keresték. Az eltűnt csecsemő Nagydorog határában, egy kukoricaföldön találták meg. A rendőrség tájékoztatása szerint az orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség pénteken tartott sajtótájékoztatót. A nagydorogi eltűnt csecsemő ügye felkavarta az országot, nagy érdeklődés volt a sajtótájékoztatón is. Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető arról beszél, hogy az elmúlt két napban számos szemle és kihallgatás zajlott. A 25 éves anya a gyanúsított, és tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását.

A teol.hu szombaton arról írt, a rendőrség nyilvánosságra hozott egy közel 1 perces videót, amelyen a csecsemőgyilkossággal vádolt 25 éves nő látható. Testvérportálunk arról ír, a felvételen az látható, ahogy nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktóriát az előzetes tárgyalás előtt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületébe szállítják. A felvételeken úgy tűnik, a nő egy kihallgatáson vesz részt, majd a képsorok végén a kalocsai börtönbe kísérik.

A videó a teol.hu cikkében megtekinthető.

A rendőrségi közleményben úgy fogalmaznak, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves édesanyját gyanúsították meg a nyomozók. A rendőrök őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték. Ott várja a folytatást.