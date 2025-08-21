augusztus 21., csütörtök

Felfoghatatlan

Most érkezett a szörnyű hír: megtalálhatták az eltűnt csecsemő holtestét Nagydorogon

Címkék#nagydorogi#tragédia#csecsemő

Most érkezett a szörnyű hír: megtalálhatták az eltűnt csecsemő holtestét Nagydorogon

Illusztráció!

Forrás: MW/archív

Fotó: Gazdag Mihály

Ahogy arról korábban a teol.hu cikke alapján beszámoltunk, nagy erőkkel indult keresés egy nagydorogi eltűnt csecsemő után tegnap. Mindössze 2 hetes gyermeknek augusztus 20-án veszett nyoma a Tolna vármegyei Nagydorogon.

Nagy erőkkel indult keresés egy nagydorogi eltűnt csecsemő után
Eltűnt csecsemő: szörnyű hírek terjednek

A kemma.hu csütörtök reggeli cikkében arról ír, a közösségi médiában terjedő hírek szerint az eltűnt csecsemő Nagydorog közelében került elő, de már nem tudtak segíteni rajta. A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál információi szerint a gyermekre egy kukoricásban bukkantak rá. A Bors szerint a rendőrség mára ígért felvilágosítást az ügyben, a pletykákat nem erősítették meg, de nem is cáfolták. A gyermek körözési oldala időközben eltűnt a police.hu felületéről.

 

