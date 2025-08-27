Eltűnt! Égre földre keresnek egy testvérpárt

Csornai Rendőrkapitányság 2025. augusztus 27-én történt bejelentés alapján az eltűnt testvérpár Balogh Amanda Krisztina és Rácz Armandó eltűnésével kapcsolatban körözési eljárást rendelt el.

Eltűnt egy testvérpár

Forrás: VN-archív

A gyermekeket 2025. augusztus elején a gyámjuk egy Enesén élő ismerőséhez vitte, azonban ők onnét együtt ismeretlen helyre távoztak, azóta sem oda, sem a gyám szili otthonába nem érkeztek vissza, életjelet nem adnak magukról.

Eltűnt - A további részletek

Balogh Amanda Krisztina személyleírása: kb. 170 cm magas, kissé kövérkés testalkatú, barna, vállig érő hajú, barna szemű fiatal lány.

Legutolsó ismert ruházata: rövid fekete nadrág, fehér póló, rózsaszín papucs.

Rácz Armandó személyleírása: kb. 150 cm magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, rövid, oldalt felnyírt hajú, barna szemű fiú. Előfordult már azonban, hogy kopaszra vágatta a haját.

Legutolsó ismert ruházata: kis fehér ing, rövid fekete nadrág, fehér Nike sportcipő.

A testvérpár fotójához kattintson IDE>>