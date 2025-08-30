augusztus 30., szombat

Eltűnt ékszerek

Ékszereket fújtak meg Vasban, ezeket meg ne vedd, lopottak

A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt ékszereket. Mutatjuk, mely ékszereknek veszett nyoma.

A police.hu oldalát böngészve bukkantunk rá az érdekes körözési tárgyakra, amelyek eltűntek. Meglepő módon nem csak emberek tűnnek el, hanem mindenféle más dolgok is, amikre nem is gondolnánk. Tulajdonképpen minden körözhető, aminek egyedi sorszáma, azonosító jele van, vagy rendelkezik azonosításra alkalmas egyéb jellegzetességgel. 

Eltűnt kisfiút keresnek.
Eltűnt ékszerek Vasban.
Forrás: VN-archív

Eltűnt ékszerek Vas megyében

Két karkötőt és egy nyakláncot is keres a rendőrség, amelyeket feltehetőleg elloptak. Érdemes vigyázni, ha kétes helyről vásároljuk az ékszert, ugyanis lehet, hogy az említett tárgyak azok. 

  • Az egyik karkötő, kaucsuk aranyból készült, még 2024.12.31-én tűnt el. Jelenleg a celldömölki rendőrkapitányság keresi.
  • A másik karkötő aranyból készült és bele van gravírozva egy " JORDAN" felirat. 2024.12.31-én veszett nyoma és a körözést ebben esetben is a celldömölki rendőrkapitányság végzi.
  • Az utolsó darab pedig feltehetőleg egy férfi nyaklánc, amely baraka-aranyból készült. Mint a korábbi két esetben ez is 2024.12.31-én tűnt el és a celldömölki rendőrkapitányság keresi.

Ha bárkinek van információja a fent említett ékszerek valamelyikéről, jelentse a 9500 CELLDÖMÖLK, KOPTIK ODÓ U. 7 szám alatt vagy a 36(95)420-032-as telefonszámon!

Az ékszerekről készült képeket a police.hu oldalán tekintheti meg

Nemrég arról írtunk, hogy a rendőrség körözési nyilvántartásában egy kis ízelítőt osztott meg, azoknak a tárgyaknak a listájából, amelyek a magyar rendőrség körözési lajstromában szerepelnek. Május végén 135.373 tétel szerepelt a lajstromban. A körözési lista élén az eltűnt okmányok szerepelnek. De vannak egészen meglepő darabok is. Több mint 700 élő állatot is köröz a rendőrség, ezen belül egy komplett birkanyájat, lovakat, kutyákat, macskákat, de díjnyertes postagalambot és két darab fikuszt is keresnek.

 

